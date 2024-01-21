«Полное истощение»: Психолог рассекретила настоящие причины расставания Леры Кудрявцевой с супругом — и это не алкоголь

По мнению психолога Любви Розенберг, причиной расставания Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова могли стать проблемы хоккеиста с работой после завершения карьеры. Эксперт отметила, что переход в другой статус, сравнение с успешной женой, возможная пустота после завершения карьеры могли способствовать алкогольной зависимости Макарова.

Кудрявцева со временем четко осознала, что семья нужна только ей

Однако Розенберг предположила, что Кудрявцева, возможно, пыталась оправдать поведение мужа и помочь ему находить новые интересы в жизни, но со временем четко осознала, что семья нужна только ей.

«Сперва она оправдывала времяпрепровождение мужа, пыталась настроиться на позитив, на заботу о себе, помощи другим, поиски новых интересов в жизни. Но у молодого супруга возникает момент сравнения себя с избранницей не в лучшую сторону. Из всех преимуществ есть лишь возраст. Она долго не разрешала себе видеть то, что происходит на самом деле, но, почувствовав полное истощение, поняла, что семья нужна только ей», — рассказывает психолог.