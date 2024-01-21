Уехавший в США актер Бурковский играет в бруклинском театре

Андрей Бурковский переехал в Штаты и начал свою актерскую деятельность на местной театральной сцене. Недавно российский артист сыграл в постановке под названием «Наш класс» в бруклинском театре. Спектакль прошел под режиссурой Игоря Голяка, и он основан на пьесе драматурга Тадеуша Слободзянека. На культурное мероприятие пришли многие известные личности, такие как Света Устинова с Ильей Стюартом, Дарья Жукова и другие.

Бурковский поехал в США, чтобы получить образование

По словам матери Бурковского, ее сын поехал в США, чтобы получить образование по настоянию жены. Людмила Ивановна подчеркнула, что Андрей не предатель и всегда любил свою родину, никогда не высказывал негативных отзывов о РФ.

Ранее Бурковский также приезжал в Россию для съемок в «Медиаторе».