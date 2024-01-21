Выяснилось, почему о смерти актера Алексея Сдобнова узнали так поздно

Актер Алексей Сдобнов, который скончался в возрасте 58 лет, был отмечен своими коллегами как очень хороший партнер и человек.

Залим Мирзоев, который снимался вместе с умершим в телесериале «Чистосердечное призвание — 4», отметил непринужденность и легкость общения с ним.

Алексей Сдобнов ушел из жизни в ночь с 12 на 13 января 2024 года

Сдобнов ушел из жизни в ночь с 12 на 13 января 2024 года из-за сердечной недостаточности, но о его смерти стало известно только сейчас. Как отметила директор актера Наталья Бочарова, тело Алексея было найдено в его авто.

Экс-жена Сдобнова Виктория Маргелова отметила, что у ее бывшего супруга были серьезные проблемы с сердцем, о которых он не хотел рассказывать никому. Актер сыграл в таких известных работах, как «Чикатило. Финальный сезон«, «Полицейский с Рублевки", "Склифосовский», »Гостиница «Россия»».

Актера похоронили в Люберцах.