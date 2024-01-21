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«Ничем хорошим это не заканчивается»: Диетолог Селезнёва перечислила «мусорные» продукты

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«Ничем хорошим это не заканчивается»: Диетолог Селезнёва перечислила «мусорные» продукты
Здоровье
Фото: @jcomp / freepik.com

Диетолог Татьяна Селезнёва подчеркивает, что «пищевой мусор» включает в себя такие продукты, как рафинированный сахар, сдоба, соевый соус, полуфабрикаты, сосиски и другие колбасные изделия, фастфуд, пиво (даже безалкогольное). Эти продукты, согласно словам диетолога, могут быть вредными как для фигуры, так и для общего состояния здоровья, так как они часто содержат множество добавок, в том числе потенциально вредных.

Рекомендуется включать в рацион рыбу, нут и другие бобовые, сливочное масло, греческий йогурт, фрукты, ягоды, брюссельскую капусту, финики

Вместо перечисленных «мусорных» продуктов Селезнёва рекомендует включать в рацион рыбу, нут и другие бобовые, сливочное масло, греческий йогурт, фрукты, ягоды, брюссельскую капусту, финики. Она также подчеркивает, что полное отсутствие сахара в рационе не является необходимостью, но важно уметь управлять потреблением с учетом меры.

Важно отметить, что диетологические рекомендации могут различаться в зависимости от индивидуальных потребностей и особенностей здоровья каждого человека. Перед внесением значительных изменений в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Информационное агентство «Informing»

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