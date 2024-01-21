Врачи нашли, кому противопоказан творог

Творог, богатый кальцием и белком, может оказать положительное воздействие на костную систему человека, особенно при нормальных уровнях витамина D. Нужно отметить, что усвоение кальция зависит от наличия витамина Д в организме.

Творог не рекомендуется тем, у кого есть заболевания ЖКТ, непереносимость лактозы, недуги почек

Несмотря на его пользу, творог не рекомендуется тем, у кого есть заболевания ЖКТ, непереносимость лактозы, недуги почек.

Выбор качественного творога, свежего и, самое главное, без избыточных добавок, играет ключевую роль. Длительное хранение может привести к потере питательных свойств. Также нужно остерегаться избыточного потребления сладких добавок к творогу, таких как сахар, мед, варенье, чтобы предотвратить негативные воздействия на организм, включая увеличение риска диабета.

Всегда рекомендуется консультироваться с врачом при внесении изменений в рацион питания, особенно при наличии заболеваний или ограничений.