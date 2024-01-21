«Нам нужны концерты патриотов»: Россияне бойкотируют Кристину Орбакайте – гастрольный тур певицы под угрозой срыва

Кристина Орбакайте объявила гастрольный тур по РФ, но уже появились новости об отмене нескольких концертов. Причиной этого стала ее длительная жизнь в Штатах, где у нее есть недвижимость и живет семья.

Певица провела год, не появляясь в России, летая из Америки в зарубежные отпуска с семьей. С начала декабря 2022 года она не работала на родине и не проживала там. Орбакайте вернулась в Москву только к концу декабря минувшего года для новогодних мероприятий.

Артистка приняла решение о туре, чтобы «заработать»

По мнению россиян, артистка приняла решение о туре, чтобы «заработать», поскольку деньги стали иссякать.

Люди выражают свою позицию в социальных сетях: «В стране в такое время у всех должна быть своя четкая позиция. Нам концерты патриотов нужны. Она решила подзаработать и улететь назад в США тратить деньги?».

Расписание включает концерты в Петербурге, Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Братске, Хабаровске, Чите. Эксперты прогнозируют, что концерт в Петербурге состоится, а вот вояж исполнительницы под серьезной угрозой.