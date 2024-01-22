Песня омской группы снова попала в список самых популярных в РФ

Трек под названием «Не повезло« попал в чарт »Яндекс.Музыки»

Дуэт «5УТРА« из Омска, в состав которого входят Анна и Никита Беляковы, выпустил не так давно свой новый трек под названием «Не повезло». Песня быстро попала в чарт »Яндекс.Музыки». Она стала одной из самых популярных в РФ.

Этот успех следует за предыдущим синглом группы под названием «Искорки». Долгое время он также занимал лидирующие позиции в чартах и имеет огромное количество просмотров на Ютуб.

Стоит отметить, что помимо «5УТРА«, в чарт »Яндекс.Музыки» вошли композиции Анны Асти и Инстасамки.