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Песня омской группы снова попала в список самых популярных в РФ

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Песня омской группы снова попала в список самых популярных в РФ
Знаменитости
Источник фото: Никита Беляков / VK

Трек под названием «Не повезло« попал в чарт »Яндекс.Музыки»

Дуэт «5УТРА« из Омска, в состав которого входят Анна и Никита Беляковы, выпустил не так давно свой новый трек под названием «Не повезло». Песня быстро попала в чарт »Яндекс.Музыки». Она стала одной из самых популярных в РФ. 

Этот успех следует за предыдущим синглом группы под названием «Искорки». Долгое время он также занимал лидирующие позиции в чартах и имеет огромное количество просмотров на Ютуб.

Стоит отметить, что помимо «5УТРА«, в чарт »Яндекс.Музыки» вошли композиции Анны Асти и Инстасамки.

Информационное агентство «Informing»

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