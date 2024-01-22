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«Вы еще меня увидите»: Соседов не может смириться с уходом с НТВ — критик планирует громкое возвращение на ТВ

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«Вы еще меня увидите»: Соседов не может смириться с уходом с НТВ — критик планирует громкое возвращение на ТВ
Знаменитости
Источник фото: Сергей Соседов / VK

Сергей Соседов, известный российский музыкальный критик, который был уволен с канала НТВ совсем недавно, не может смириться с уходом с телевидения. Он сообщил, что рассматривает разные предложения об участии в телевизионных программах и интересных интернет-проектах. Он также выразил уверенность, что зрители еще увидят его на телевидении и в Интернете, причем неоднократно. 

Соседов надеется, что у него хватит здоровья и сил для участия в новых телепроектах

Соседов также подчеркнул, что съемки требуют огромной отдачи от человека и выматывают его, но он надеется, что у него хватит здоровья и сил для участия в новых телепроектах. 

«Ко мне поступают предложения о разных программах, предлагают различные порталы и небольшие каналы. Встречаюсь регулярно с людьми, идет обсуждение. Есть некоторые интересные предложения, однако выбрать нужно. Вы меня еще увидите, это безусловно. Слушатели и зрители меня еще увидят и услышат не только по телевидению, но и в Сети. Не раз», — сказал Сергей Васильевич.

Информационное агентство «Informing»

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