«Клубок завертелся»: Битюцкая раскрыла, после чего у Вашедского начались проблемы со здоровьем — на актера повалились болезни

Актриса Ольга Битюцкая предположила, что причиной смерти Виталия Вашедского могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые могли возникнуть в результате сильного надрыва на недавних съемках.

Она отметила, что артисту пришлось работать летом, после этого у него, возможно, появились проблемы, которые сказались не лучшим образом на его здоровье.

«У него летом были съемки, вскоре выйдет военная лента, полагаю, что это его последняя работа. Что-то произошло, может быть, он надорвался и сильно устал. Слышала, что у него были болезни желудочно-кишечного тракта. После этого клубок завертелся, заболевания повалились на него одно за другим», — сказала в беседе Битюцкая.

Виталий ушел из жизни в возрасте 53 лет

Виталий ушел из жизни в возрасте 53 лет, и точные обстоятельства его смерти не были раскрыты, пишет News.ru.

Вашедский был известен своими ролями в сериалах и фильмах, таких как «ДМБ» и других.

Коллеги и друзья выразили свои соболезнования его семье.