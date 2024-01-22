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Митя Фомин оскорбил нового ведущего шоу «Модный приговор» Александра Рогова

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Митя Фомин оскорбил нового ведущего шоу «Модный приговор» Александра Рогова
Знаменитости
Источник фото: @mitya_fomin77

Экс-солист Hi-Fi и певец Митя Фомин выразил негативное мнение о новом ведущем программы «Модный приговор», которая выходит на Первом канале. Речь идет о стилисте Александре Рогове.

Рогов выглядит очень неухоженно и не следит за своим внешним видом 

В своем высказывании артист подчеркнул, что по его мнению, Рогов выглядит очень неухоженно и не следит за своим внешним видом. Митя описал стилиста как «располневшую тетку средних лет»

Фомин выразил негодование по отношению к внешнему виду стилиста, добавив, что его оценка основана на субъективном восприятии внешности Александра. 

«Ты себя вообще видел?!» - обратился к стилисту певец.

Информационное агентство «Informing»

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