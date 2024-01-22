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Леонид Ярмольник нашел что сказать о частых перемещениях Аллы Пугачевой

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Леонид Ярмольник нашел что сказать о частых перемещениях Аллы Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: @yarmolnikcom

Алла Пугачева, известная советская и российская артистка, столкнулась с необходимостью часто менять место жительства. Леонид Ярмольник поделился своим мнением о переездах Примадонны за границу. 

Многие из уехавших за границу знаменитостей в конечном итоге вернутся в Россию

По его словам, многие из знаменитостей принимали поспешные и эмоциональные решения, не полностью осознавая последствия. Актер выразил убеждение, что многие из них в конечном итоге вернутся рано или поздно в Россию. 

В начале 2022 года Алла Борисовна переехала в Израиль, но из-за боевых действий в минувшем году она вынуждена была временно перебраться на Кипр. Ее также видели в Латвии и Британии.

Информационное агентство «Informing»

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