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Найден мертвым актер и худрук «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит

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Найден мертвым актер и худрук «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит
Знаменитости
Источник фото: @evgeniy_hait

В Одессе, на 62-м году своей жизни умер Евгений Хаит – знаменитый украинский актер, сценарист, сатирик, как сообщает новостное издание ТАСС со ссылкой на заявление шоумена Олега Филимонова в соцсетях.

Евгений, ставший известным как худрук юмористической передачи «Джентльмен-шоу», был сыном советского сатирика Валерия Хаита, а также родным братом Ростислава Хаита, сооснователя театра «Квартет И». Артист занимался активно сценарным трудом над проектом «Голые и смешные».

По данным источников, причиной скоропостижного ухода актера из жизни стала остановка сердца. Хаита похоронят на Таировском кладбище в Одессе.

Информационное агентство «Informing»

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