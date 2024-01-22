Найден мертвым актер и худрук «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит

В Одессе, на 62-м году своей жизни умер Евгений Хаит – знаменитый украинский актер, сценарист, сатирик, как сообщает новостное издание ТАСС со ссылкой на заявление шоумена Олега Филимонова в соцсетях.

Евгений, ставший известным как худрук юмористической передачи «Джентльмен-шоу», был сыном советского сатирика Валерия Хаита, а также родным братом Ростислава Хаита, сооснователя театра «Квартет И». Артист занимался активно сценарным трудом над проектом «Голые и смешные».

По данным источников, причиной скоропостижного ухода актера из жизни стала остановка сердца. Хаита похоронят на Таировском кладбище в Одессе.