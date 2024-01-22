Янковский решил напомнить актеру «Слова пацана» о культуре съемок кино

Филипп Янковский отреагировал на контроверзные высказывания Никиты Кологривого, привлекшего внимание общественности своей критикой многих коллег. Янковский подчеркнул, что в кинопроизводстве важна коллективная работа, и что каждый участник несет ответственность за конечный результат.

Он привел пример сотрудничества с Андреем Тарковским в ленте «Зеркало», отметив высокий профессионализм и культуру съемок. В своем ответе Филипп призвал кинематографистов стремиться к подобной этике труда, противопоставляя ее высказываниям Кологривого, вызвавшим неоднозначные реакции в обществе и среди представителей киноиндустрии.