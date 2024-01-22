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«Не получается зацепить публику»: Геннадий Хазанов разочарован концертом Павля Воли - полно матерщины

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«Не получается зацепить публику»: Геннадий Хазанов разочарован концертом Павля Воли - полно матерщины
Знаменитости
Источник фото: соцсети Геннадия Хазанова

Геннадий Хазанов высказал свое критическое отношение к современным российским комикам, выражая неприятие к использованию мата и брани в шутках. В интервью для программы «Секрет на миллион» 78-летний сатирик признался, что он редко находит в них что-то для себя смешное. Хотя в некоторых современных комиках, таких как Михаил Галустян, он все же видит талант, но считает, что он пока не раскрыл своего потенциала. 

Не получается иными способами «зацепить» публику

Хазанов вспомнил свой опыт посещения концерта Павла Воли и Мартиросяна, признав остроумие последнего, но высказав недовольство поведением первого. Концерт был полон матерщины, и это не понравилось Геннадию Викторовичу, поэтому он ушел. Как предполагает Хазанов, использование ненормативной лексики было вызвано соревновательными мотивами и тем, что у Павла не получается иными способами «зацепить» публику. 

«Ему наверняка стало обидно, что этот имеет успех, поэтому решил догнать его, прыгнув на одну ступеньку трамвая вместе с ним. Но у него не получалось, поэтому он и стал прибегать к ненормативной лексике», – сказал артист.

Информационное агентство «Informing»

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