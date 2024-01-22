«Родные мои»: Певец Shaman эмоционально обратился к своим поклонникам — артист сообщил им радостную новость

Клип певца Shaman «Живой» вошел в мировой ТОП-100 YouTube, заняв 35 место. Информацию об этом предоставила пресс-служба музыканта. Сам исполнитель выразил благодарность своим многочисленным поклонникам за поддержку.

Выпущенный видеоклип за несколько дней собрал более 2-х миллионов просмотров, а также 36 тыс. комментариев на Ютуб. В сюжете, снятого в жанре исторической драмы, ролика артист сам оказывается узником, готовым к высшей мере наказания за убеждения.

«Родные мои, благодаря вашей поддержке видеоклип сумел занять 35 строчку в ТОП-100 самых популярных видео планеты», — поделился довольный певец.

Артист отметил, что эта история могла бы развернуться в далеком прошлом, в будущем или даже происходить прямо сейчас. Shaman является автором не только слов и музыки, но и сценария для клипа «Живой». Съемки клипа проходили в бетонном хранилище, расположенном под Москвой, они заняли не менее 40 часов. Команда исполнителя преодолевала значительные расстояния, блуждая постоянно по подземному хранилищу.