Гагарина не стала оставаться в «Голосе» в первый день съемок

Во время финала первого дня съемок телешоу «Голос» Полина Гагарина выразила свою обиду на участников и коллег, что привело к неожиданному повороту событий. Певица, чувствуя непонимание, предложила одной из участниц Анастасии Паньшиной создать дуэт, однако вспомнив предыдущие негативные опыты, поставила одно условие — быть выбранной в качестве наставника.

Ситуация разрешилась миром

Несмотря на это, девушка выбрала Владимира Преснякова, вызвав взрывную реакцию у Полины, которая даже временно решила покинуть студию. Однако спустя некоторое время Гагарина вернулась в кресло наставника, и данная ситуация разрешилась миром. Конфликт создал неожиданный интригующий момент в ходе съемок «Голоса».