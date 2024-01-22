«Мы не ссорились»: Лера Кудрявцева неожиданно заявила, что не спешит с разводом — фанаты ждут примерения

Лера Кудрявцева заявила о том, что, несмотря на факт ухода от мужа Игоря Макарова, она пока не торопится с разводом. В новом выпуске телепрограммы «Звезды сошлись», которая выходит на канале НТВ, известная ведущая поделилась событиями, произошедшими во время ее отпуска, включая проблемы с трубами, а также ответила на вопрос о разводе от гостьи Натальи Штурм.

Кудрявцева подчеркнула, что уйти не означает развод, и ей была нужна серьезная мотивация для решения проблемы с алкоголизмом Макарова.

«Кратко и одним предложением скажу: уйти — это не равно развестись. Мне нужна была жесткая мотивация, чтобы решить очень серьезную проблему человека. Точка», — ответила ведущая.

Позже в комментариях теледива опровергла возможные конфликты с супругом и подтвердила свою мотивацию помочь мужу бороться с зависимостью.

«Мы и не ссорились. Вообще ни с кем никогда не ругаюсь. Есть проблема и мы ее решаем», — сказала она.