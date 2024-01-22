«Пришлось отменить важную встречу и тренировку»: Зепюр Брутян пожаловалась на мать Павла Прилучного

Жена российского актера театра и кино Павла Прилучного успешно интегрировалась в семейный круг, подружившись не только с детьми мужа от первого брака, но и матерью. Часто Любовь Прилучная посещает сына и невестку, наслаждаясь временем со своим внуком Микаэлем. На своих социальных платформах Зепюр Брутян недавно поделилась трогательным семейным моментом, опубликовав фото из уютного вечера.

Проспала несколько часов

Однако затем она выразила небольшое недоразумение, рассказав, что отдала мальчика на попечение бабушке на всего лишь 20 минут и прилегла отдохнуть, но случайно проспала несколько часов. Это вынудило ее отменить очень важную встречу и посещение тренировки в спортивном зале.

Интересно: Зепюр Брутян и Павел Прилучный счастливо поженились в августе 2022 года. Брак стал вторым для актера, который ранее был женат на коллеге по творческому цеху Агате Муцениеце. У бывших супругов подрастают двое общих детей. Это девятилетний Тимофей и шестилетняя Мия.