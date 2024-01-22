В Сети обсуждают внешность тещи миллиардера Лебедева, которая отпраздовала день рождения

Лидия Перминова, теща знаменитого миллиардера Александра Лебедева, отпраздновала свой очередной день рождения в уютной атмосфере семейного круга. Дочь Перминовой, модель и мать четверых детей Лена, поделилась в социальных сетях фотографией роскошного букета, который она подарила своей матери ранним утром.

Поздравив Лидию, она выразила радость тем, что смогла провести особенный день в компании родных и близких. Комментарии пользователей были полны восхищения, отмечая молодость и красоту Лидии, а также семейное тепло, царящее в их обители, пишет Газета.ру.