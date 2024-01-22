«Зачем, из-за чего?»: Концертный директор Орбакайте в недоумении — он не понимает, почему отменили выступления артистки

Директор исполнительницы Кристины Орбакайте Александр Качан высказал недоумение по поводу сорванного выступления певицы в Улан-Удэ. Под угрозой, к слову, еще одно шоу дочери Примадонны в Новосибирске.

В комментарии к изданию «Абзац» концертный директор отметил, что ситуация им с певицей полностью непонятна, учитывая активное участие Кристины в новогодних программах на федеральных телеканалах. Качан также подчеркнул, что неясно, по какой причине сейчас возникают проблемы с выступлениями и чем вызван этот назревающий конфликт.

«Вообще не понимаем ничего. Была она на федеральных каналах в новогодних передачах, поэтому пока непонятно, на каком основании происходит это все, зачем и из-за чего», – возмутился он.

Активисты из регионов РФ требуют отмены концертов Орбакайте. Они указывают на ее место проживания в Штатах и критикуют ее заработки на родине. Планируемый весенний тур звезды включает в себя Красноярск, Читу, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск.