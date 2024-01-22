Не стало звезды сериала «Беверли Хиллз, 90210»: актер умер перед своим 59-летием

Популярный актер Дэвид Гэйл, известный своими ролями в культовом молодежном телесериале «Беверли Хиллз, 90210», скончался 21 января 2024 года перед своим 59-летием.

Гэйл сыграл роль Стюарта Карсона в сериале, где он был недолгим женихом Бренды Уолш, исполненной Шеннен Доэрти. В «Саванне» же он воплотил образ Дина Коллинза. Артист также принимал участие в различных проектах, таких как «Проблемы роста», «Мэтлок», «Она написала убийство».

На момент публикации не разглашается причина его смерти. Дэвид родился 27 февраля 1965 года в Тампе, штат Флорида, США.