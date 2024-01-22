«Моя рана не закроется никогда»: Состояние дочери Высоцкой и Кончаловского стало самой охраняемой тайной семьи

Трагическая автокатастрофа в октябре 2013 года стала глубокой травмой для режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой. На арендованном автомобиле во Франции попала в аварию их 14-летняя дочь Мария, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Девочка получила серьезные травмы и впала в кому.

Признавала сложность прогноза

Семья перебралась в Марсель, чтобы быть рядом с дочерью. Несмотря на усилия современной медицины, состояние Марии не улучшилось. Ее перевезли в Италию, а затем в Россию. Семья старалась сохранить приватность и избегать утечек информации о состоянии дочери. Актриса Юлия Высоцкая высказывала надежду на лучшее, но признавала сложность прогноза и говорила, что ее «рана не закрылась и не закроется никогда».

Тема семьи для нее стала болезненной, и она пожалела о том, что раньше откровенно делилась деталями своей личной жизни.

«Тогда мне казалось, что веселая семья - хорошо. Она часть меня, без нее себя я не мыслю, поэтому готова была делиться этим. Теперь, тема семьи навсегда закрыта. Пропустила момент, когда нужно было перестать радость отдавать, нужно было ее оставить при себе. Потеряла грань, где свои, а где нет, и этот опыт мне дался огромной ценой».