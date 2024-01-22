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Стилист Рогов не стал скрывать, что Митя Фомин пытается заработать себе имя за счет него

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Стилист Рогов не стал скрывать, что Митя Фомин пытается заработать себе имя за счет него
Знаменитости
Источник фото: Александр Рогов / ВКонтакте

Александр Рогов, ведущий и стилист, прокомментировал замечания Мити Фомина относительно его внешнего вида. Он отметил, что не желает раздувать из этого скандал и тем самым увеличивать популярность критикам, предпочитает избегать подобных конфликтов. 

Рогов также открыт для сотрудничества с Фоминым, утверждая, что певец может предложить свои услуги, если ему нужна помощь в стиле.

Ранее Митя раскритиковал жестко внешность Александра, сравнив его с располневшей теткой. Также артист высказывал нелестное мнение о его стиле одежды.

Информационное агентство «Informing»

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