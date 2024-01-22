«Фильтруйте базар»: Никита Джигурда после слитого «голого» видео обратился к депутату Виталию Милонову

Актер, режиссер и шоумен Никита Джигурда решил наконец-то прокомментировать эротический перформанс с балериной Анастасией Волочковой. Он отметил, что они периодически с танцовщицей «играют юродивых». Как подчеркнул артист, такие выступления не являются осуждаемыми.

Волочкова и Джигурда периодически играют юродивых

«На Руси во все века были юродивые. С богиней Волочковой мы периодически играем юродивых. Их никогда не осуждали. Могли побить, однако никогда не запрещали. У меня театральная Щукинская школа, не МХАТ, где герои учили нас быть клоунами. Депутат Виталий Милонов и еще парочка, которые в этой теме не разобрались, фильтруйте базар! Виталя, ты меня, как никого, знаешь, он знает, что я нормальный человек! Мы дрались с ним в одном телешоу в 2021 году», - заявил Никита Джигурда.

Нужно напомнить, что ранее в Сети активно обсуждалось откровенное видео, на котором Джигурда и Волочкова устраивают эротический перформанс в ломе у балерины. Анастасия выразила свое недовольство тем, что ее приятель опубликовал ролик в Интернете без ее предварительного согласования.