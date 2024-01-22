«Страсти и страдания»: Сергей Соседов не смог скрыть, что конфликтовал с руководством НТВ — критик раскрыл изнанку программы «За гранью»

Бывший ведущий популярного шоу «За гранью» Сергей Соседов рассказал СМИ о конфликтах с руководством канала и раскрыл детали создания проекта в интервью журналистам NEWS.ru.

Была поощряема сценарная линия, в которой главный герой начинает плакать

По словам критика, руководство настаивало, чтобы программа «За гранью« приобрела серьезный характер, демонстрируя »страдания и страсти». Журналист также уточнил, что была поощряема сценарная линия, в которой главный герой начинает плакать, что рассматривалось как некий эмоциональный элемент. Музыкальный эксперт напоследок подчеркнул, что НТВ не одобряло его смеха на съемках проекта. Запрет на юмор был явно выраженным требованием со стороны руководства.

«Любили очень, когда герой плакал, прям культивировалось это, чтобы рыдал», — говорит он.

Ведущему постоянно делали замечания из-за его неподдельного смеха, но тот отвечал, что будет вести себя так, как считает нужным и чувствует. По мнению Сергея Васильевича, даже в самой трагической истории можно найти всегда что-либо смешное.