Таганский суд решил взыскать с Киркорова долги по налогам и сборам на ?7,9 млн

Суд в Таганском районе Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова около 8-ми миллионов рублей налоговой задолженности за 2022 год. Решение также включает в себя уплату государственной пошлины (это 24 032 рубля и 46 копеек), пишет РБК.

Артист оказался в центре громкого скандала после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой

Артист, напомним, оказался в центре громкого скандала после участия в «голой« вечеринке Ивлеевой. После данного неприятного инцидента поп-короля эстрады исключили из картины «Иван Васильевич меняет все" и телешоу "Рождество с Григорием Лепсом». Также имя Киркорова было удалено из участников »Золотого граммофона».

Спикер ГД Вячеслав Володин выразил недовольство такими событиями и даже высказался за более строгие меры по отношению к артисту со стороны Генпрокуратуры.