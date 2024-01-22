«Я буду безумно счастлив»: Боец ММА публично признался певице МакSим в любви

Боец ММА в тяжелом весе Вячеслав Скотников решил обратиться с просьбой к популярной певице МакSим о разрешении использовать ее трек «Знаешь ли ты» в качестве входной музыки на ринге. В своем видеообращении, сопровожденном улыбкой, мужчина выразил свою любовь к исполнительнице и предложил ей выступить лично во время его входа на ринг.

«Пожалуйста, разреши выходить мне официально под твою песню. Еще лучше, буду безумно счастлив я и огромное количество фанатов, если лично споете на выходе крутейшую, безумнейшую, популярнейшую песню. Спасибо, очень люблю», - сказал он.

Певица репостнула видеообращение

Певица репостнула видеообращение, вызвав разнообразные реакции у своих поклонников.

Некоторые фанаты поддержали бойца и считают, что использование хита добавит его выходу креативности. А вот другие подписчики выразили опасения относительно репутации артистки в связи с участием бойца в скандальном виде спорта, таком как ММА. Таким образом, запрос Скотникова на использование песни вызвал различные мнения и обсуждения среди поклонников МакSим.