Информинг » Здоровье » Онколог Пикулин не стал скрывать самые опасные виды рака для женщин

Онколог Пикулин не стал скрывать самые опасные виды рака для женщин

Image 16+
Онколог Пикулин не стал скрывать самые опасные виды рака для женщин
Здоровье
Фото: @Anastasia Kazakova / freepik.com

Рак молочной железы остается по-прежнему наиболее распространенным онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире, как подчеркнул онколог Сергей Пикулин. По словам специалиста, для ранней диагностики этого заболевания рекомендуется использовать маммографию, особенно для дам в возрасте от 40–45 лет, которые должны проходить это обследование ежегодно. 

Второй по опасности является онкология кожи, часто связанная с загаром под солнцем и посещением солярия. На терьем месте оказался рак матки

В связи с этим женщинам важно следить за здоровьем и регулярно проходить обследования.

Информационное агентство «Informing»

Врач-онколог из РФ Карасев назвал 5 вещей в доме, провоцирующих рак у человека

Врач-онколог из РФ Карасев назвал 5 вещей в доме, провоцирующих рак у человека

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Онколог Пикулин не стал скрывать самые опасные виды рака для женщин

Сегодня, 22:03

Врачи нашли, кому противопоказан творог

Вчера, 21:18

«Ничем хорошим это не заканчивается»: Диетолог Селезнёва перечислила «мусорные» продукты

Вчера, 20:58

Доктор Крапивин: холестерин снизят овсянка, шпинат и цитрусовые

Вчера, 01:08

Ученые решили выяснить, как COVID-19 влияет на настроение

20-01-2024, 22:53

Ученые назвали главные признаки и первые симптомы рака легких

20-01-2024, 20:43

Врач-уролог РФ Рубанов назвал самые опасные привычки для мужского здоровья

20-01-2024, 18:58

Врач-онколог из РФ Карасев назвал 5 вещей в доме, провоцирующих рак у человека

20-01-2024, 09:23

Диетолог Королева раскрыла продукты, которые опасно есть на завтрак

19-01-2024, 20:13

Ученые решили, что для здоровья достаточно проделывать ежедневно 6000 шагов

18-01-2024, 11:18

Sportskeeda: Индийский врач решил рассказать, что будет, если положить в тарелку лавровый лист

18-01-2024, 09:23

Врач Шупарский решил предупредить. что усталость может указывать на серьезные болезни

17-01-2024, 18:58

Эпидемиолог Бейкер решил, что «болезнь X» обсуждают для подготовки к будущим пандемиям

17-01-2024, 15:58

Ученые решили назвать ягоду, которая поможет улучшить зрение в пожилом возрасте

16-01-2024, 10:53

Онколог РФ Решетов решил объяснить, может ли сам человек уменьшить риск заболеть раком

15-01-2024, 21:53

Ученые решили раскрыть неожиданный фактор предрака крови

15-01-2024, 16:23

Биолог Баранова решила назвать эффективный способ защититься от гриппа и COVID

15-01-2024, 10:03

Ученый Адамс решил, что фастфуд является причиной старческого слабоумия

15-01-2024, 05:48

«Смертельная триада»: инфекционист дал страшный прогноз касательно «Болезни X» — страшнее пандемии COVID-19

14-01-2024, 22:23

Врач решил объяснить, почему выдёргивать волосы из носа может быть смертельно опасно

13-01-2024, 22:38

Новости партнеров
2023
ru-RU