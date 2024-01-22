Онколог Пикулин не стал скрывать самые опасные виды рака для женщин

Рак молочной железы остается по-прежнему наиболее распространенным онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире, как подчеркнул онколог Сергей Пикулин. По словам специалиста, для ранней диагностики этого заболевания рекомендуется использовать маммографию, особенно для дам в возрасте от 40–45 лет, которые должны проходить это обследование ежегодно.

Второй по опасности является онкология кожи, часто связанная с загаром под солнцем и посещением солярия. На терьем месте оказался рак матки.

В связи с этим женщинам важно следить за здоровьем и регулярно проходить обследования.