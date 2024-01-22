Виктория Боня не стала скрывать «устрашающий» вид после новых инъекций

Виктория Боня поделилась результатами своего нового преображения в Сети после визита к косметологу и хирургу. В конце прошлого года телеведущая прошла операцию для достижения эффекта «лисьих глаз» у известного американского пластического хирурга. Однако после восстановления теледива решила дополнительно подправить нижнюю часть лица.

Скулы Вики выделились, а щеки впали

В результате инъекций от косметолога скулы Вики выделились, а щеки впали, создав, как отметили поклонники, устрашающий вид. Тем не менее сама Боня, которой исполнилось 44 года, уверяет, что это временный отек и уже вскоре ее внешность вернется в норму.

Отметим, что, воспользовавшись инъекциями, звезда стремится достичь более определенной линии подбородка.