«Как ни в чем не бывало»: Россияне разозлились на Лолиту — рекламу с изображением певицы нашли в магазине

Изображение российской эстрадной исполнительницы Лолиты Милявской остается в рекламе ювелирного магазина Sokolov в одном из салонов в Ворошиловском торговом центре Волгограда. Об этом сегодня сообщило новостное интернет-издание v1.ru.

Горожане обратили свое внимание на то, что реклама с Лолитой не была удалена

По данным источника, горожане обратили свое внимание на то, что реклама с Лолитой не была удалена, несмотря на участие певицы в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Россияне выражают удивление по этому поводу и советуют разобраться в ситуации.

«В магазине Sokolov в Ворошиловском торговом центре висит как ни в чем не бывало реклама с фото Лолиты. Мы думали, что ее езде запретили или это работает как-то избирательно?», - пишут читатели.

Стоит отметить, что на фотографии Милявская представлена вместе с телеведущей и актрисой Мариной Кравец, рекламируя дорогие ювелирные украшения.