«Мы организуем»: Захар Прилепин обратился к Никите Кологривому – позвал актера на фронт

Прилепин пообещал создавать фильмы, отражающие реальные события

Известный политический деятель и писатель Захар Прилепин пригласил Никиту Кологривого, звезду фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте«, посетить зону »специальной военной операции» (СВО). Прилепин опубликовал приглашение в своем телеграм-канале в ответ на видео, в котором артист поблагодарил участников спецоперации за их службу и пообещал создавать фильмы, отражающие реальные события.

«Будем стараться сделать такое кино, чтобы оно вам всем понравилось, чтобы ни в коем случае не обманули никого, никаких ложных эмоций или событий не показали. Будьте здоровы, мы ждем вас домой», - отмечал Кологривый.

Прилепин также выразил готовность организовать поездку Никите на фронт.

«Никита, большое спасибо на добром слове. Но даже можно не ждать, к своим братьям и бойцам в гости съездить. Мы это организуем, дай знать», - ответил Захар Прилепин.