Писатель Захар Прилепин жестко раскритиковал Александра Ревву

Александр Ревва был исключен из «Песни года». Организаторы вырезали сцены с его участием. Артист, разочарованный таким оборотом событий, решил уехать в Дубай, прихватив с собой семью и гонорары с новогодних корпоративов.

Публичное поведение певца подверглось жесткой критике со стороны публициста Захара Прилепина. Писатель отметил, что Ревва, родившийся в Донецке, не должен был осуждать СВО.

Прилепин предрекает, что примерно через полгода артист обязательно вернется в Россию

Прилепин также предрекает, что примерно через полгода артист обязательно вернется в Россию, причем вернется с новыми концертами, несмотря на недовольство общества.

«Не нужно быть даже пророком, чтобы предсказать, что Ревва через полгода приедет с концертами в РФ. Можете не сомневаться», — отметил журналист.