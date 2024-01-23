Не стало вокалиста группы Markscheider Kunst Сергея Ефременко

Скончался Сергей Ефременко, известный как гитарист группы Markscheider Kunst. Вокалист ушел из жизни в Петербурге на 52-м году. Предположительно, умер он из-за хронических заболеваний.

Музыкант был ключевой фигурой в формировании уникального стиля группы, в котором переплелись рок-н-ролл, рокабилли румба и афробит. Markscheider Kunst была основана в 1992 году. Она продемонстрировала широкий музыкальный диапазон в своей дискографии, выпустив в общей сложности 11 альбомов.

Скорбящие поклонники выражают свои соболезнования родным и близким музыканта.