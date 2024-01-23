Актер, сыгравший Ералаша в «Слове пацана», не стал скрывать правду о съемках

Ярослав Могильников, известный своей ролью Ералаша в «Слове пацана», поделился своим опытом в этом проекте. Его творческая карьера стартовала примерно 2 года назад, когда его обнаружил режиссер Евгений Григорьев, предложив сыграть главную роль в фильме «Подельники». После этого Могильникову выпала роль Ералаша.

Он считает, что она идеально ему подходит. Артист выразил сожаление о том, что его персонаж был «убит» раньше времени, так и не раскрыв весь свой потенциал.

Телесериал «Слово пацана» о молодежных бандах в Казани вызвал в обществе разногласия. Некоторые люди хвалят его за реализм и социальную значимость, а другие считают фильм романтизацией преступной жизни, что может негативно повлиять на современную молодежь.