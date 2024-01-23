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«Кровоточили язвы»: Владимир Долинский рассказал, что за страшный недуг мучил Андрея Миронова — стонал от боли

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«Кровоточили язвы»: Владимир Долинский рассказал, что за страшный недуг мучил Андрея Миронова — стонал от боли
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Андрей Миронов оставил незабываемый след в истории советского и российского кинематографа. В своей карьере народный артист РСФСР, сыграл в таких культовых кинофильмах, как «Бриллиантовая рука», «12 стульев», завоевав любовь телезрителей. В интервью с aif.ru Владимир Долинский рассказал о трудностях, с которыми сталкивался актер. 

Миронов, несмотря на свое исключительное актерское мастерство, скрывал личные муки. Друг артиста поделился воспоминаниями о том, как Миронов, страдая от тяжелой болезни, выходил на сцену и продолжал свое выдающееся исполнение. Актер был чрезвычайно чувствительным и ранимым, что иногда влияло на его отношение к критике. 

«Я в антракте спектакля к нему зашел, когда он окровавленную сорочку снимал и менял на другую. На теле кровоточили язвы, у него сильнейший фурункулез был, он буквально стонал от боли. Через 5 минут пошел уже играть второй акт, ни один человек не мог себе даже представить, с каким трудом дается ему этот успех. Такого страстного желания порадовать и удивить зрителя ни у кого больше никогда не видел», - раскрыл тайну Долинский. 

Несмотря на все трудности и внутреннюю борьбу, Миронов оставался талантливым и преданным своей профессии художником, невероятно сильным человеком и любимым зрителями.

Информационное агентство «Informing»

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