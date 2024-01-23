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Актер Леон Кемстач признался, что второй сезон сериала «Слово пацана» обсуждается

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Актер Леон Кемстач признался, что второй сезон сериала «Слово пацана» обсуждается
Знаменитости
Источник фото: @leon_kemstach

Леон Кемстач, сыгравший Пальто в многосерийном фильме «Слово пацана», поделился информацией о возможном втором сезоне нашумевшего проекта.

Эта лента всегда будет особенной

В интервью изданию «Сноб» актер рассказал, что на данный момент обсуждения второго сезона проходят на встречах режиссера, сценаристов, продюсеров, хотя точного ответа пока что нет. Актер также отметил, что несмотря на неопределенность, сериал «Слово пацана» останется проектом, который запомнится зрителю надолго, для него лично эта лента всегда будет особенной. 

Кроме того, Кемстач поделился своей целью, которая включает в себя стремление сняться в Голливуде. Однако более важной для Леона является цель стать известным человеком и оказывать на общество положительное влияние.

Информационное агентство «Informing»

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