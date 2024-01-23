Музыкальный критик Бабичев не стал молчать о кандидатурах на замену Анне Асти

Музыкальный критик Евгений Бабичев высказал свои рекомендации относительно возможных замен на российской сцене Анны Асти. В числе потенциальных наследниц певицы он выделил Мари Краймбрери, Mary Gu, Mia Boyko.

По словам Бабичева, Мари Краймбрери обладает довольно ярким образом, однако пока что ей не хватает убойного хита. Mary Gu, по мнению критика, раскрыла колоссальный потенциал после выхода альбома «Дисней», поэтому, безусловно, имеет яркое будущее. Что касается Mia Boyko, то артистка с яркой внешностью и сильным вокалом также входит в список самых перспективных исполнительниц.

Необходимо сказать, что обсуждение замены Анны Асти началось после участия в голом мероприятии блогерши Ивлеевой.