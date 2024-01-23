Экс-продюсер Лободы заступилась за Аллу Пугачеву — Нателла Крапивина унизила хейтеров Примадонны

Экс-продюсер украинской исполнительницы Светланы Лободы Нателла Крапивина решила выразить свою поддержку 74-летней певице Алле Пугачевой, называя ее «скифским золотом». В своем Ютуб-канале Крапивина иронично отреагировала на критику, поступающую от бывших приятелей артистки в российском шоу-бизнесе.

Она подчеркнула, что те, кто ранее проявлял почтение к Пугачевой, сегодня высказывают негодование, унижая таким образом самих себя. Крапивина также отметила влияние и статус Примадонны в эпоху, когда ее авторитет был сопоставим с политическим влиянием Леонида Брежнева.

«Смешно, когда сталкиваюсь с тем, что в прошлом приятели и знакомые из шоу-бизнеса начали вдруг сквернословить в отношении Аллы Борисовны, которая абсолютное «скифское золото». Не зря же говорят, что Леонид Брежнев в эпоху Пугачевой был мелким политическим деятелем. Все те, кто недавно вздрагивал, когда слышал за несколько километров шорох шин приближающегося авто Аллы, и начинал суетиться, боялся посмотреть в ее сторону, сегодня в эфирах обливают грязью ее», — отметила Нателла.