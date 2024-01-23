«Горло перегрызли»: Лолита обвинила в организованной травле бывших соотечественников — певицу подставили

Лолита Милявская, столкнувшись с бойкотом и отменой, планировала в ближайшее время вести размеренную жизнь обычной пенсионерки. Однако скандалы не оставляют в покое 60-летнюю певицу. Недавно в Интернете появилось видео, вызвавшее новую волну критики в адрес популярной артистки. В связи с этим Милявская решила выйти в соцсеть и обратилась к публике, называя случившееся распространение ложной информации. Речь идет о роликах, где она высказывает желание вернуться в Украину и даже обращается к украинскому президенту.

Обвинила бывших соотечественников

Однако, как оказалось, запись датируется 2019 годом, и, по словам Лолиты, кто-то нашел архивные кадры, подающие их как актуальные с целью нанести певице вред. Артистка утверждает, что она знает, кто и с какими намерениями организовал этот манипулятивный ход, обвинив своих бывших соотечественников в организации этой травли.

«Зачем это им нужно? Чтобы мы перегрызли друг друга», — отметила обеспокоенная исполнительница.