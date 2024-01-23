Актриса Рената Литвинова в мини-платье и красном жакете показала женственную фигуру

Актриса и режиссер Рената Литвинова, посетив Неделю моды в Париже, впечатлила всех присутствующих своим стильным образом. 57-летняя звезда выбрала в качестве наряда дерзкое сочетание, предстала перед публикой в красном жакете от кутюр и черном мини-платье. Свой женственный образ она дополнила элегантными туфлями на шпильке.

Источник фото: @renatalitvinovaofficiall

Артистка также одела длинные черные перчатки и выбрала массивные серьги необычной формы. Литвинова, поделившись своим нарядом в личном блоге, получила высокую довольно оценку пользователей сети. Поклонники вновь признали Ренату иконой стиля.