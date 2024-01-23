«Так изуродовать»: Надежда Бабкина напоролась на критику из-за «перекроенной» внешности — лицо певицы устрашило фанатов

На последних опубликованных в сети фотографиях Надежда Бабкина, которой уже исполнилось 73 года, вызывает беспокойство в обществ. Дело в предполагаемых изменениях в ее внешности, что может быть связано с возможными пластическими операциями.

Пользователи Интернета высказывают различные мнения. Они отмечают, что ее лицо выглядит искусственно. Также подписчики указывают на перебор с инъекциями и многочисленными пластическими операциями.

«Переколола ботокс и щеки сильно раздуло», «Так изуродовать, это еще нужно постараться», «Это восковая или живая Надежда Бабкина?», «На себя совершенно не похожа…», — пишут интернет-пользователи под новым снимком.

Последние изменения в облике Бабкиной вызывают обсуждения в обществе, особенно учитывая ее предыдущие появления в СМИ в компании молодого фаворита. Речь идет о Сергее Рябове. По всей видимости, он стал не только для Надежды верным помощником по рабочим делам, но и одним из главных источников вдохновения.