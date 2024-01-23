Информинг » Знаменитости » «Так изуродовать»: Надежда Бабкина напоролась на критику из-за «перекроенной» внешности — лицо певицы устрашило фанатов

«Так изуродовать»: Надежда Бабкина напоролась на критику из-за «перекроенной» внешности — лицо певицы устрашило фанатов

Image 16+
«Так изуродовать»: Надежда Бабкина напоролась на критику из-за «перекроенной» внешности — лицо певицы устрашило фанатов
Знаменитости
Источник фото: @ngbabkina

На последних опубликованных в сети фотографиях Надежда Бабкина, которой уже исполнилось 73 года, вызывает беспокойство в обществ. Дело в предполагаемых изменениях в ее внешности, что может быть связано с возможными пластическими операциями.

Пользователи Интернета высказывают различные мнения. Они отмечают, что ее лицо выглядит искусственно. Также подписчики указывают на перебор с инъекциями и многочисленными пластическими операциями.

«Переколола ботокс и щеки сильно раздуло», «Так изуродовать, это еще нужно постараться», «Это восковая или живая Надежда Бабкина?», «На себя совершенно не похожа…», — пишут интернет-пользователи под новым снимком.

Последние изменения в облике Бабкиной вызывают обсуждения в обществе, особенно учитывая ее предыдущие появления в СМИ в компании молодого фаворита. Речь идет о Сергее Рябове. По всей видимости, он стал не только для Надежды верным помощником по рабочим делам, но и одним из главных источников вдохновения.

Информационное агентство «Informing»

«Вы еще меня увидите»: Соседов не может смириться с уходом с НТВ — критик планирует громкое возвращение на ТВ

«Вы еще меня увидите»: Соседов не может смириться с уходом с НТВ — критик планирует громкое возвращение на ТВ

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Очень яркий»: Влюбленная Анна Семенович проводит время на райских островах с таинственным любовником

Сегодня, 13:48

Актриса Рената Литвинова в мини-платье и красном жакете показала женственную фигуру

Сегодня, 13:38

«Рот полон крови, сломанные зубы»: Отар Кушанашвили не стал скрывать, что выходил в эфир после жесткой драки

Сегодня, 13:23

«Так изуродовать»: Надежда Бабкина напоролась на критику из-за «перекроенной» внешности — лицо певицы устрашило фанатов

Сегодня, 12:58

Музыкальный критик Бабичев не стал молчать о кандидатурах на замену Анне Асти

Сегодня, 12:28

«Горло перегрызли»: Лолита обвинила в организованной травле бывших соотечественников — певицу подставили

Сегодня, 12:28

Экс-продюсер Лободы заступилась за Аллу Пугачеву — Нателла Крапивина унизила хейтеров Примадонны

Сегодня, 11:23

«Кровоточили язвы»: Владимир Долинский рассказал, что за страшный недуг мучил Андрея Миронова — стонал от боли

Сегодня, 11:18

Актер Леон Кемстач признался, что второй сезон сериала «Слово пацана» обсуждается

Сегодня, 11:03

Не стало вокалиста группы Markscheider Kunst Сергея Ефременко

Сегодня, 10:43

Актер, сыгравший Ералаша в «Слове пацана», не стал скрывать правду о съемках

Сегодня, 10:38

Писатель Захар Прилепин жестко раскритиковал Александра Ревву

Сегодня, 04:13

«Как ни в чем не бывало»: Россияне разозлились на Лолиту — рекламу с изображением певицы нашли в магазине

Сегодня, 03:38

«Мы организуем»: Захар Прилепин обратился к Никите Кологривому – позвал актера на фронт

Сегодня, 00:53

«Страсти и страдания»: Сергей Соседов не смог скрыть, что конфликтовал с руководством НТВ — критик раскрыл изнанку программы «За гранью»

Вчера, 23:58

Таганский суд решил взыскать с Киркорова долги по налогам и сборам на ?7,9 млн

Вчера, 23:23

Виктория Боня не стала скрывать «устрашающий» вид после новых инъекций

Вчера, 22:13

«Я буду безумно счастлив»: Боец ММА публично признался певице МакSим в любви

Вчера, 21:38

«Фильтруйте базар»: Никита Джигурда после слитого «голого» видео обратился к депутату Виталию Милонову

Вчера, 20:03

Стилист Рогов не стал скрывать, что Митя Фомин пытается заработать себе имя за счет него

Вчера, 18:48

Новости партнеров
2023
ru-RU