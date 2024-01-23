«Очень яркий»: Влюбленная Анна Семенович проводит время на райских островах с таинственным любовником

Анна Семенович, экс-солистка группы «Блестящие», поделилась своими впечатлениями от романтического отпуска на Мальдивах с тайным возлюбленным. В социальных сетях артистка опубликовала новые кадры с уютного ужина на берегу океана, где были накрыты столы со свечами и разнообразными морепродуктами.

Артистка выразила свою радость от возможности наконец-то насладиться заслуженным продолжительным отдыхом. Анна поделилась своим восторгом от пробуждения у океана, купания в теплой воде, уютом отеля:

«Для отдыха выбрали потрясающую виллу прямо на песке, со своим пляжем и бассейном. Как прекрасно просыпаться у океана и погружаться в теплую воду! Очень уютный, яркий, красочный отель. Всем хорошего настроения и хорошего дня!», - пишет звезда эстрады.

Добавим, что в конце прошлого года артистка рассказывала о своем новом любимом, с которым она даже готова создать семью. Хотя, несмотря на серьезность намерений, Семенович не планирует пока сообщать его имя. Также артистка не собирается строить долгосрочные планы и утверждает, что не хочет выходить замуж только для того, чтобы соответствовать общественным ожиданиям. Также она призывает всех уважать решения каждого человека, у которого свой собственный путь.