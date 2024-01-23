«Намозолила глаза»: Поклонники «Голоса» негодуют — они потребовали убрать «горлопанку» Гагарину из шоу

В свежем 12 сезоне телевизионного шоу «Голос» внедрены новые правила, позволяющие наставникам блокировать выбор своих остальных конкурентов. Это привело к весьма напряженным моментам и даже разборкам прямо во время прослушиваний.

Постоянные скандалы вызвали критику со стороны зрителей. Особенно негодование вызвала у пользователей сети Полина Гагарина, которую зрители обвинили в горлопанстве и излишних истериках.

«Из-за этой горлопанки Полины Гагариной смотреть больше не будем. Намозолила глаза, раздает всегда глупые комментарии», «Уймите уже Гагарину! Это не есть ее личный бенефис, это конкурс!», «Деланные истерики Полины Гагариной утомляют изрядно. Вообще, приходится признаться, что с «Голосом» навсегда покончено», – пишут поклонники программы.

Они выразили недовольство тем, что телешоу потеряло приятную атмосферу и уважение среди наставников из-за новых правил и новой кнопки блока.