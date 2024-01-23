«Рот полон крови, сломанные зубы»: Отар Кушанашвили не стал скрывать, что выходил в эфир после жесткой драки

Известный российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили рассказал о том, как однажды он был вынужден выйти в эфир телепередачи «Партийная зона» после нападения неизвестных, в результате которого он получил сильные травмы. Оказавшись жертвой нападения, шоумен рассказал, что после избиения его рот был полон крови, а некоторые зубы были сломаны, при этом его преступники также «выстригли».

«У меня был рот полон крови, сломанные зубы, меня выстригли», - с ужасом вспоминает 53-летний Отар Кушанашвили.

Телеведущий подчеркнул, что несмотря на трудные обстоятельства, он все-таки решил выйти в эфир, чтобы продемонстрировать свой непоколебимый дух. Ведущий отметил, что во время съемок его голос дрожал, но это событие стало для него важной моральной победой, сравнимой по значимости с возвращением из армии.

Его главной целью было показать свое решение и отсутствие страха перед теми, кто его атаковал. После его выступления зрители отреагировали аплодисментами.