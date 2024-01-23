По данным News.ru, российский и советский саксофонист Игорь Бутман высказал мнение о современной российской музыкальной индустрии. По его словам, сегодня музыканты в РФ в жанре рока достигли высокого инструментального мастерства.

Музыкальное образование в России возросло

В сравнении с предыдущими десятилетиями, когда даже популярные коллективы часто были самодеятельными, сейчас качество музыкального образования в России значительно возросло. Бутман отмечает увеличение профессионализма артистов, особенно после появления соответствующих учебных заведений, где преподают эстраду, рок, джаз.

Он также подчеркнул рост уровня российских певцов, подчеркивая их успешное выступление на многих мировых конкурсах. Таким образом, Бутман делает вывод о превосходстве современных российских музыкантов над зарубежными в некоторых жанрах, подчеркивая их выдающийся профессионализм.