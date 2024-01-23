Информинг » Знаменитости » Зрители шоу «Голос» стали спорить в сети из-за нового сезона шоу

Зрители шоу «Голос» стали спорить в сети из-за нового сезона шоу

Image 16+
Зрители шоу «Голос» стали спорить в сети из-за нового сезона шоу
Знаменитости
Источник фото: @voice1tv

Премьера нового сезона шоу «Голос», которая прошла на Первом канале, вызвала активные обсуждения среди зрителей. В официальной группе в социальной сети зрители выражают свои впечатления, многие из них высказывают жесткую критику в адрес нового состава наставников. 

Отметим, что в текущем году кресла наставников заняли певица Полина Гагарина, исполнительница Зиверт, артист Владимир Пресняков, а также Антон Беляев. Ведущей передачи стала Яна Чурикова.

Одни пользователи считают, что невозможно заменить Александра Градского, высказывая предпочтение наставникам нескольких предыдущих сезонов. Другие выражают разочарование тем, что будто «Голос» сосредоточен на наставниках, оставляя всех участников на заднем плане. 

Критика также была направлена на негативное восприятие зрителями моментов, когда наставники делят что-то между собой и скандалят.

Информационное агентство «Informing»

«Вы еще меня увидите»: Соседов не может смириться с уходом с НТВ — критик планирует громкое возвращение на ТВ

«Вы еще меня увидите»: Соседов не может смириться с уходом с НТВ — критик планирует громкое возвращение на ТВ

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Игорь Бутман стал сравнивать уровень российских и зарубежных музыкантов

Сегодня, 17:18

«Объявили бойкот»: Жители Читы заявили, что не хотят видеть у себя в городе Кристину Орбакайте

Сегодня, 16:58

Зрители шоу «Голос» стали спорить в сети из-за нового сезона шоу

Сегодня, 16:38

«Намозолила глаза»: Поклонники «Голоса» негодуют — они потребовали убрать «горлопанку» Гагарину из шоу

Сегодня, 14:38

«Очень яркий»: Влюбленная Анна Семенович проводит время на райских островах с таинственным любовником

Сегодня, 13:48

Актриса Рената Литвинова в мини-платье и красном жакете показала женственную фигуру

Сегодня, 13:38

«Рот полон крови, сломанные зубы»: Отар Кушанашвили не стал скрывать, что выходил в эфир после жесткой драки

Сегодня, 13:23

«Так изуродовать»: Надежда Бабкина напоролась на критику из-за «перекроенной» внешности — лицо певицы устрашило фанатов

Сегодня, 12:58

Музыкальный критик Бабичев не стал молчать о кандидатурах на замену Анне Асти

Сегодня, 12:28

«Горло перегрызли»: Лолита обвинила в организованной травле бывших соотечественников — певицу подставили

Сегодня, 12:28

Экс-продюсер Лободы заступилась за Аллу Пугачеву — Нателла Крапивина унизила хейтеров Примадонны

Сегодня, 11:23

«Кровоточили язвы»: Владимир Долинский рассказал, что за страшный недуг мучил Андрея Миронова — стонал от боли

Сегодня, 11:18

Актер Леон Кемстач признался, что второй сезон сериала «Слово пацана» обсуждается

Сегодня, 11:03

Не стало вокалиста группы Markscheider Kunst Сергея Ефременко

Сегодня, 10:43

Актер, сыгравший Ералаша в «Слове пацана», не стал скрывать правду о съемках

Сегодня, 10:38

Писатель Захар Прилепин жестко раскритиковал Александра Ревву

Сегодня, 04:13

«Как ни в чем не бывало»: Россияне разозлились на Лолиту — рекламу с изображением певицы нашли в магазине

Сегодня, 03:38

«Мы организуем»: Захар Прилепин обратился к Никите Кологривому – позвал актера на фронт

Сегодня, 00:53

«Страсти и страдания»: Сергей Соседов не смог скрыть, что конфликтовал с руководством НТВ — критик раскрыл изнанку программы «За гранью»

Вчера, 23:58

Таганский суд решил взыскать с Киркорова долги по налогам и сборам на ?7,9 млн

Вчера, 23:23

Новости партнеров
2023
ru-RU