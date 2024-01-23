Зрители шоу «Голос» стали спорить в сети из-за нового сезона шоу

Премьера нового сезона шоу «Голос», которая прошла на Первом канале, вызвала активные обсуждения среди зрителей. В официальной группе в социальной сети зрители выражают свои впечатления, многие из них высказывают жесткую критику в адрес нового состава наставников.

Отметим, что в текущем году кресла наставников заняли певица Полина Гагарина, исполнительница Зиверт, артист Владимир Пресняков, а также Антон Беляев. Ведущей передачи стала Яна Чурикова.

Одни пользователи считают, что невозможно заменить Александра Градского, высказывая предпочтение наставникам нескольких предыдущих сезонов. Другие выражают разочарование тем, что будто «Голос» сосредоточен на наставниках, оставляя всех участников на заднем плане.

Критика также была направлена на негативное восприятие зрителями моментов, когда наставники делят что-то между собой и скандалят.