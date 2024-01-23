«Объявили бойкот»: Жители Читы заявили, что не хотят видеть у себя в городе Кристину Орбакайте

Жители Забайкальского края высказывают негодование перед предстоящим концертом певицы Кристины Орбакайте. Выступление запланировано на 14 марта, оно состоится в «Мегаполисе Спорт».

Результаты проведенного опроса в Телеграм-канале Chita.ru, порядка 31% подписчиков выступают за бойкот данного мероприятия. Большинство (а это 55%) заявили, что им не интересно творчество этой артистки. Остальные опрошенные люди не поддерживают ее визит в Читу.

Негативное отношение к дочери Примадонны, по всей видимости, связано с отсутствием явного выражения ее гражданской позиции по событиям в Украине. Певица в настоящее время проживает в Америке. Там у нее есть собственное жилье. Вместе с Орбакайте живут в Штатах ее муж и дочь. В другом городе находится старший сын Кристины Никита Пресняков.