Киркоров не стал оставаться в РФ и улетел в Америку - певца заметили на концерте Мадонны

Филипп Киркоров улетел из РФ после скандала, связанного с участием в «голой» вечеринке блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой.

Киркоров покинул концертный зал Madison Square Garden с пакетами сувениров мировой звезды

По данным канала Mash, поп-короля российской эстрады заметили на концерте Мадонны, который проходил в Нью-Йорке. Киркоров покинул концертный зал Madison Square Garden с пакетами сувениров мировой звезды. Также отмечается, что сопровождал артиста некий неизвестный мужчина.

Отметим, что ранее выступления Филиппа были отменены. Фотографии и видео со скандального мероприятия вызвали такой общественный резонанс, что за полуобнаженный облик артистов многие из них были отменены.