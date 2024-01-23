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Киркоров не стал оставаться в РФ и улетел в Америку - певца заметили на концерте Мадонны

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Киркоров не стал оставаться в РФ и улетел в Америку - певца заметили на концерте Мадонны
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorovvv

Филипп Киркоров улетел из РФ после скандала, связанного с участием в «голой» вечеринке блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой. 

Киркоров покинул концертный зал Madison Square Garden с пакетами сувениров мировой звезды

По данным канала Mash, поп-короля российской эстрады заметили на концерте Мадонны, который проходил в Нью-Йорке. Киркоров покинул концертный зал Madison Square Garden с пакетами сувениров мировой звезды. Также отмечается, что сопровождал артиста некий неизвестный мужчина. 

Отметим, что ранее выступления Филиппа были отменены. Фотографии и видео со скандального мероприятия вызвали такой общественный резонанс, что за полуобнаженный облик артистов многие из них были отменены.

Информационное агентство «Informing»

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