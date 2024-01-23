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«Все могут ошибаться»: Иосиф Пригожин встал на защиту полуобнаженных звезд, посетивших вечеринку Ивлеевой — продюсер требует отстановить травлю

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«Все могут ошибаться»: Иосиф Пригожин встал на защиту полуобнаженных звезд, посетивших вечеринку Ивлеевой — продюсер требует отстановить травлю
Знаменитости
Источник фото: @iosifprigozhin8872

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин впервые высказал свое мнение относительно «голой» вечеринки, организованной известной блогершей и ведущей Анастасией Ивлеевой. 

Все в этой жизни могут ошибаться

В интервью НСН продюсер заявил, что, несмотря на некоторые ошибки этих артистов, отмена их участия на телеканалах и в программах является «охотой на ведьм». Муж Валерии также отметил, что часто звезды стремятся привлечь внимание общественности и живут в состоянии хайпа, но подчеркнул, что абсолютно все в этой жизни могут ошибаться. 

«В чем-то они виноваты, всю жизнь живут в состоянии хайпа, хотят привлечь внимание к себе. Артисты должны продавать пластинки и так далее, но „охота на ведьм“ — плохая тенденция, ведь все могут ошибаться», — сказал Иосиф.

Пригожин при этом поддержал публичные извинения артистов, участвовавших в скандальной вечеринке, и призвал россиян прекратить «травлю» отечественных исполнителей. 

«Не нужно устраивать эту травлю, нужно ее немедленно остановить», — резюмировал он.

Информационное агентство «Informing»

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