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«Серьезные проблемы»: В Сеть просочилась скрытая информация о болезни Кейт Миддлтон — выглядит очень болезненно

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«Серьезные проблемы»: В Сеть просочилась скрытая информация о болезни Кейт Миддлтон — выглядит очень болезненно
Знаменитости
Источник фото: @n_kate_middleton

На прошлой неделе Кейт Миддлтон перенесла запланированное вмешательство в брюшную полость. 

Официальная причина болезни принцессы Уэльской до сих пор остается неизвестной

Хотя официальная причина болезни принцессы Уэльской до сих пор остается неизвестной, в Сети начали появляться догадки о возможном диагнозе. Одна из версий, распространенных в зарубежных средствах массовой информации, гласит, что операция связана с серьезными проблемами желчного пузыря у герцогини. 

Папарацци заметили, как принц Уильям выезжал из клиники, причем в обеспокоенном состоянии после посещения своей супруги. Медики также предположили, что стремление Миддлтон к различным диетам и ее относительно низкий вес могут оказать негативное влияние на здоровье. 

Ожидается, что останется она в больнице до Пасхи. 

Добавим, что в последнее время будущая королева выглядела очень болезненно. При росте 175 см она весила всего 42 килограмма. Кроме того, выглядела она намного старше своих лет.

Информационное агентство «Informing»

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